LUUBI ALL | Peidetud vihjed, mis reetsid algusest peale hittsarja "Squid Game" tõelise pahalase

1. Il-nam on PALJU vanem kui kõik teised. Ülejäänud võistlejad näivad olevat 20–40-aastased ja seetõttu paistab ta koheselt silma.





2. Tema mängus osalemise põhjus erineb teiste omadest kardinaalselt.

Il-namil on ajukasvaja. Tema põhjus “osalemiseks” on loogiline — ta on suremise suhtes üsna apaatne ja soovib enne lahkumist veel oma lapsepõlve taas kogeda. Kõik teised osalejad soovivad aga võita ja oma elu paremaks muuta.

3. Esimeses episoodis on Il-nam otsustavas hääleks, mis vihjab vaikselt tema mõjuvõimule.





4. Suuremat vihjet näeme me aga siis, kui ohvitser Jun-ho otsib mängude kohta informatsiooni. Ta lehitseb kaustikut, milles on nimekiri kõikidest mängijatest. Nimekirja alguses on mängija 002, mis viitab sellele, et mängija 001 ehk Il-nam tegelikult mängus ei osale.





5. Teises episoodis näeme me kõiki elamas oma igapäevaelu. Il-nam on ainus peategelane, keda me pärismaailmas ei näe — ta ilmub lihtsalt ühel õhtul eikusagilt välja ja kohtub Gi-huniga.

Lõpuks selgub, et Il-nam on päriselt meeletult rikas ja seega oleks tema igapäevaelu näitamine reetnud mängu tagamaad.

7. Kuuendas episoodis oleks Il-nam end justkui täis lasknud, ent tema kõrval on selgelt näha tühja veepudelit. See viitab sellele, et ta valas endale vett peale ja manipuleeris olukorraga.

Ühe teooria kohaselt ei soovinud ta, et Gi-hun teda järgmises mängus oma partneriks valiks. Ta tahtis olla üleliigne mängija, ent selleks osutus hoopis Mi-nyeo.

8. Neljanda mängu ootuses jätkab Il-nam teesklemist. Ta istub üksi nurgas ja keeldub endale klaaskuulimängu jaoks kaaslast valimast. Lõpuks valib Gi-hun ta ise.









Kuna Il-nam poleks füüsiliselt olnud võimeline osalema järgmises katsumuses, arvavad fännid, et tema esialgne plaan oli enne klaaskuulimängu põgeneda. Paariliseta jäänud mängijana oleks tal olnud lihtne kaduda, sest teised mängijad oleks ilmselt arvanud, et valvurid lasid ta maha.

9. Neljanda episoodi öine kaklus lõpeb Il-nami palve peale.