VÕIMAS! Go3 originaalsari “Kartmatu” nomineeriti mainekale Hollywoodi auhinnale

Hollywood Music in Media Awards on esimene organisatsioon, mis tunnustab auhinnaga originaalmuusikat (laule ja filmimuusikat) kõigis visuaalmeedia vormides, sealhulgas film, tele, videomängud, treilerid, kommertsreklaamid, dokumentaalfilmid ja eriprogrammid – kokku rohkem kui 30 kategoorias. Kaheteistkümnes iga-aastane HMMA tseremoonia toimub 17. novembril.

“Kartmatuga” samas kategoorias on nomineeritud ka maailmakuulus “Squid Game”, mis on tõusnud Netflixi ajaloo vaadatuimaks sarjaks. Teistes kategooriates on nomineeritud sellised kassahitid nagu “Düün”, “007: Surm peab ootama”, “Must Lesk” ja paljud teised.

“Endiselt on raske uskuda, et me oleme nomineeritud. Käin regulaarselt HMMA kodulehte vaatamas, et selles uuesti veenduda," lausus sarja muusika autor Rihards Zalupe. "Suur rõõm on esindada Lätit ja näha enda nime mu iidolite ja selliste superstaaride kõrval nagu Hans Zimmer, Hary Gregson-Williams, Beyonce, Jay-Z, Billie Eilish ja teised. Lisaks veel olla samas kategoorias “Squid Game’iga” – see on suur asi! Tahan tänada kõiki, kes olid seotud sarja loomisega, eriti lavastajat Andrejs Ēķist ja näitlejaid. Ma olen tänulik Jumalale, oma perekonnale ja sõpradele suure toetuse eest.”

Telesari “Kartmatu” põhineb samanimelisel raamatul, mis räägib Läti kõige kurikuulsamast narkoparunist Rolands Privertsist. Sari räägib tema elust alates noorukieast ja lõpetades tänapäevaga. Sari annab hea ülevaate, miks ja kuidas elas peategelane oma elu väljaspool tavalist ühiskonda ja selle norme. Sarja lavastaja on lätlane Andrejs Ēķis.

Jan Wykrytowicz, TV3 Grupi tasulise TV tegevjuht: “Oleme väga uhked Rihardsi nominatsiooni üle, mis seisab maailma kõige edukamate produktsioonide kõrval. See on meie ja Baltikumi meelelahutustööstuse jaoks suur saavutus! Samuti tõestab see, et Go3 originaalsisu on maailmatasemel.”

"Kartmatu" on nähtav järgmise põlvkonna teleteenuses Go3. Selle uus hooaeg jõuab vaatajateni 2022. a kevadel.