Suhkrust, jahust ja maasikavahust tehtud indie-filmid PÖFFil

Kas tiigrist, konnast ja kutsikahännast tehtud väikestest poistest saavad sirguda mehed, kes ei muuda varem või hiljem kibedaks kõiki neid suhkrust, jahust ja maasikavahust tehtud tüdrukuid? Ja üleüldse, kas liidetud armastuse kiirelt tulnud hapu lõpp ongi tegelikult parem kui see igine läägus, millest on iga päevaga üha raskem end puhtalt välja keerutada?

"Pilgud eemale" uurib, mis on intiimsus ning kuidas peegelduvad meie soovid ja saamatajäämised seksuaalsuses. Berlinalel Panorama programmis esilinastunud film portreteerib Iisraeli eneseteadlike noorte generatsiooni, kes ihkavad iga hinna eest testida oma vabaduse piire, andmata aru, millega see võib lõppeda. Näitlejad mängivad kartmatult ja autentselt, atmosfäär on intiimsusest ja haavatavusest tihke. Kui vabameelsed me aga tegelikult oleme?