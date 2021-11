Värske dokumentaal lahkab Harry Potteri staari mõrva

Väljaande Variety andmete kohaselt on filmi produtseerinud Woodcut International koos Nick Kentoni ja Rob Knoxi Sihtasutusega. Filmis intervjueeritakse Robert Knoxi perekonda, sõpru ja kolleege. Sõna saavad ka Harry Potteri näitlejad Tom Felton (Draco Malfoy) ja Jim Broadbent (Professor Slughorn). Dokumentaali lavastajaks on Aaron Truss. "Noakuritegusid puudutav olukord on halvem kui kunagi varem – eriti just Suurbritannias," täheldas sihtasutus. "Loodame seega, et see film muudab inimeste suhtumist selle hirmsa kultuuri suhtes."