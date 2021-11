Ootamatu valik! Tom Hanks paljastas enda kolm lemmikut filmi läbi aegade, kus ta ise mänginud on

Hollywoodi megastaar käis hiljuti külas saates "The Bill Simmons Podcast" ja Simmons palus tal nimetada oma kolm lemmikut teost. "Ma ei teeks seda nimekirja tulemuste põhjal," sõnas Hanks. "Teeksin seda enda isiklike kogemuste põhja, mis on hoopis teistmoodi."

"Minu number 1 oleks ilmselt "League of Their Own", sest mängisin terve suve pesapalli," lausus kahe Oscariga pärjatud näitleja. Tema sõnul oli too võtteperiood eriti meeldejääv, sest temaga liitus ka tema perekond. "See oli suurepärane suvi ja terve mu pere räägib sellest tänase päevani."

Tema viimane valik tuleb paljudele ehk üllatusena: 2021. aasta ulmefilm "Cloud Atlas". Hanks tunnistas, et Saksamaal toimunud võtted on tal siiani meeles. Võtted toimusid Hanksi mäletamist mööda Beriliinis, Mallorcal ja Dresdenis: "Tahan öelda, et me käisime ka Düsseldorfis? Kas me läksime Frankfurti? See oli esimene kord, kus ma nii ulatuslikult Saksamaal filmisin ja mind ümbritses ajalugu."