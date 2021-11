INTERVJUU | Näitleja Rainer Elhi: “Süü” roll andis mulle võimaluse kaevuda inimese psühholoogia tumedamatesse kihtidesse

Suvel osales Rainer “Süü” seriaali castingul ning õnn oli tema poolel – ta valiti Danieli rolli. Nõusoleku andmiseks polnud vaja pärast stsenaariumi lugemist kaua mõelda. “Mu tegelaskuju on läbi elanud väga suure trauma, mistõttu on tal iseenda ja oma minevikuga palju konflikte. Ta on olnud sunnitud aktsepteerima valet enda kohta, mis ei lase tal iseennast armastada. Valet uskudes on mu tegelane sellega lõpuks leppinud ja kujundanud inimesena iseendast omale väga keerulise pildi. Kuskil sisimas on siiski väike poiss, kes teab, kuidas asjad tegelikult on, aga aastatepikkune vale on selle väikese poisi nurka surunud ja vorminud temast mingis osas koletise. Ma ütleks, et ta otsib oma tõekspidamisi, on väga segaduses ja soovib eelkõige vabaneda valest. Soov on leida päris iseennast aga ta ei tea, mismoodi on õige või vale, kuna ta ei tea enam, kas ta on halb või hea inimene,” kirjeldab Rainer oma tegelaskuju sisemisi dilemmasid.