KRIITIKU 50 SOOVITUST | Mida tänavusel PÖFFil vaadata?

“Nauding” on hedonistlik, dokumentaalses stiilis draama, mis uurib pornotööstuse toorest ja häbitut toimimist naise vaatepunktist. Meeldejääva ja kadestamisväärse nimega lavastaja-stsenarist Ninja Thybergi lugu on räägib 19-aastasest Bella Cherry’ist (Sofia Kappel), kes jätab maha Rootsi väikelinna ja kolib Los Angelesse, et saada järgmiseks suureks pornostaariks. Tugev ja enesekindel, aga samas ka naiivne Bella usub, et suudab korrumpeerunud süsteemi enda kasuks tööle panna. Lõpuks seisab ta siiski silmitsi dilemmaga, kas müüa oma hing pornokuradile või mitte. Thyberg on pornot uurinud üle 20 aasta ja mõistes, et naise seksuaalsust ei kujutata seal positiivsena, hakkas režissööri huvitama just feministlik porno.

“Midagi pole muutunud, maailm on endiselt sama. Kõnnid mõõda tänavat, pöörad ümber nurga ja kõik on täpselt nii, kuis peab. Ent siiski piisavalt teistsugune.” Täpselt nii selgelt või ka ebaselgelt võib kokku võtta Hollandi vanameistri, multitalendi Alex van Warmerdami (“Väike Tõnn”, “Borgman”), viimase, kümnenda täispika filmi filosoofia, mis on tehtud täpselt sellise elulise huumoriga, nagu seda võikski oodata ainult van Warmerdamilt. Millest film räägib? Näeme väikest näitlejate seltskonda proovi tegemas. Millegi üle vaieldakse tõsiselt. Närvid kisuvad krussi. Õhku tekib pinge. Aeglaselt, kuid järjekindlalt viiakse meid koos filmi tegelastega nende argipäevaelu toimetuste keskele, kus selgub, et kõigil on mingi suur saladus kanda. Või tunnetab seda nii ainult loo peategelane Günter (van Warmerdami üks lemmiknäitlejaid Tom Dewispelaere), kunagi nelja-aastasena Saksa metsalaantest leitud orb, kes tunneb, et midagi on temaga lahti ja kes hakkab seetõttu kahtlustama, et kõik peavad tema vastu vandenõu? Kes on need inimesed, kes Günterile kahtlased näivad? Kas on see vaid mehe paranoia või on tõepoolest tema kahtlustustel tõepõhi all? Mida vähem ette teab, seda parem kogemus on. Kui “Borgman” on vähegi vihje, siis siit tuleb suurepärane elamus. Tegemist on Euroopa esilinastusega.