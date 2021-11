PÖFF 25 | Värskete hoovuste "Sõjad" hägustab joont armastuse ja vägistamise vahel

Mehed ei tunnista, et soosisene sundmõte "ole mees" ja "mehed ei nuta" tekitab lahendamata vaimsete ja emotsionaalsete probleemidega inimesi, kes teevad halbu tegusid. Naised ei tunnista, et "naised ja lapsed enne" ühiskonnas meeste elu ei ole väärtustatud ning neil puudub sotsiaalne tugisüsteem. Siin loos need ideed põrkuvad.

Osavalt monteeritud minimalistlik narratiiv näitab seda sügavat instinktilikku tungi ja suhtlust läbi kehade. Sugude vastandamine ja siis ühendamine, sest kiilaks ajatud peaga Loiselle on nagu poiss, kes näeb kleidis ilus välja. David La Hay kehastatud seersant Richard on vastikult kõhe. Vaikselt piilub kui ei peaks, hoiab kätte kusagil liiga kaua. On tunda, et mehel on mingi tõsine sisemine konflikt, mille lahendamine peagi ohvri nõuab. Loo puhul ei ole kerge pooli valida, sest film säilitab neutraalsuse kõigest hoolimata. Näitab publikule, et armastus ei ole ratsionaalne, samuti nagu inimeste tegelikud soovid. Kerge on väljast poolt sisse piiluda ja oma seisukohast mingisugust õigust karjuda, moraali dikteerida, kuid see pole meie lugu. Seal ei kehti meie reeglid, vaid Emma ja Richardi reeglid. Tugev film mõtete mõlgutamiseks, silmaringi avardamiseks.

Nagu sõber kinosaalis mainis – klassikaline PÖFFi film!