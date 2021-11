PILK PEALE | Lindsay Lohan naaseb filmimaailma

Netflix jagas pilti hetkel nimeta jõulufilmist, mille peaosades Lindsay Lohan ja Chord Overstreet ("Glee"). Kuulduste kohaselt kehastab Lohan filmis "värskelt kihlunud, ent ärahellitatud pärijannat", kes kaotab suusaõnnetuses oma mälu. Nagu romantilistes komöödiates ikka tavaks, satub ta nägusa Overstreet'i käte vahele. CBR kirjutab, et projekti hetkel filmitakse ja Netflixi peaks see jõudma millalgi aastal 2022.

Netflix hõikas filmi välja juba tänavu mais, hetkel toimuvad Salt Lake Citys selle võtted. Selle autoriteks on Janeen Damian, Michael Damian, Jeff Bonnett ja Ron Oliver. Näitlejate nimistusse kuuluvad veel George Young ("Malignant"), Jack Wagner ("The Bold and the Beautiful"), Sean Dillingham ("Yellowstone") ja Olivia Perez ("In The Heights").