MAAGILINE UUDIS | Disney hittfilm "Enchanted" saab järje!

Kuuldavasti sisaldab uus linateos veel rohkem laule kui eelmine – selle heliloojateks on Alan Menken ja Stephen Schwartz. "Laulan esimest korda," lausus Dempsey. "Ma pole kunagi avalikult laulnud ja seda põhjusega. Seega pidage koos minuga vastu. Loodan, et fännid võtavad selle omaks. See on Disney jaoks tähtis film ja see on satiir. See pole tavaline Disney film. See pole neile eriti omane. Samas avaldame me austust nendele Disney teostele, mis on varem olnud."