Kuninglikud pahased: "The Crown" filmis üht kõmulist seika otse prints Williami nina all

Netflixi originaalseriaali viiendas hooajas kehastab printsess Dianat ka Eestis "Teneti" filmivõtetel osalenud Austraalia näitleja Elizabeth Debicki. Varasemalt säras printsessi kingades Emma Corrin. Kuigi tegijad üritavad detaile hoida saladuskatte all, nähti Debickit filmimas printsess Diana ikoonilist "kättemaksukleidi" momenti. Näitlejatar kandis täpselt sama kleiti ja astus kaamera ette täpselt samas kohas, kus omal ajal printsess palju kõmu tekitas. Juhuslikult asub see koht täpselt prints Williami akna taga...

"Nad oleksid võinud selle stseeni taaslavastamiseks valida ükskõik, mis koha, aga nad valisid koha, mis paistab Williami magamistoa aknast," rääkis allikas väljaandele The Sun. "Kujutage ette, kui ta oleks näinud. Ilmselt tekib palju küsimusi ka selle kohta, et kuidas anti luba filmida kuninglikus pargis draamat, mis kuniinglikule perekonnale meelehärmi tekitab. Aga kõige rohkem tekitab hämmingut fakt, et "The Crowni" lubati filmida pargis, mis on ka prints Williami kodu."