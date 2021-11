FOTOD: Soome mängufilm filmiti Eestis koos kohaliku võttemeeskonnaga

Anu Veermäe-Kaldra sõnul oli Eesti meeskonnal oluline roll filmis ka pildi kujunemisel. Kindlasti on väga meeldejäävad Eesti kunstniku Neoon Musta ajastutruud kostüümid, mida kino Artises on võimalik omale soetada täna, 17. novembril. Vaadata saab samal ajal Birgit Püve fotonäitust sündmustest ja filmimisest. Anu Veermäe-Kaldra sõnul on plaan annetada saadud tulud puudust kannatavatele peredele ning lisas, et annetuse saaja ei ole valitud juhuslikult, vaid haakub oluliselt noorteromaani sisu ja sündmustega.