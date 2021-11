TREILER: Ämblikmees seisab silmitsi viie tuntud pahalasega

"Ämblikmees: Pole koduteed" on Marveli kinouniversumi kolmas Ämblikmehe film. See on järg 2019. aastal ilmunud filmile "Ämblikmees: Kodust kaugel." Eksklusiivsel fänniüritusel linastunud treiler toob vaatajateni Ämblikmehe kõige võimsamad vaenlased: Green Goblin, Otto Octavius/Doc Ock, Electro, Sandman ja Lizard.