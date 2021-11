PÖFF 25 | Siiralt aus "Nauding" proovib šokeerida, kuid osutub hoopis hariduslikuks

19-aastane Bella Cherry (Sofia Kappel) jätab maha Rootsi väikelinna ja kolib Los Angelesse, et saada järgmiseks suureks pornostaariks. Tugev ja enesekindel, aga samas ka naiivne Bella usub, et suudab korrumpeerunud süsteemi enda kasuks tööle panna. Lõpuks seisab ta siiski silmitsi dilemmaga, kas müüa oma hing pornokuradile või mitte.

"Nauding" on hedonistlik draama, mis proovib esitada pornotööstuse toorust naise vaatepunktist. Enamasti meessoost publikule suunatud ärimudel tasustab naisi sama töö eest rohkem kui nende ekraanipartnereid, kuid enamuste naiste karjäärid jäävad äärmiselt lühikeseks. Mehed samal ajal teevad tööd lausa aastakümneid. Noore Bella soov on minna Los Angelesse ja saada maailmakuulsaks pornostaariks. Teda saadab enesekindlus ja naiivsus, et ta erilisel, osavam ning toob endaga muudatusi ajaga paika kivistunud süsteemi. Peagi seisab naine muidugi silmitsi reaalsusega, kus tuleb õppida ära tundma õrn piir, millal nõusolek asendub kõrvalise surve ja hirmuga. Ja kas üldse on võimalik midagi muuta?

Lugu on lavastuslikult õrnalt dokumentaalse tundega, sest ta kasutab palju tuntuid pornostaare ehk seega alastikino fännidele on siin äratundmiseks omajagu nägusid ja muid kehaosi. Thyberg proovib publikut šokeerida, sest ekraanil on pikad stseenid ja lähivõtted peenistega, kuid tänases kliimas ja karastunud publikuna on efekt ehk minimaalne. Suurem huvi siin on pigem hariduslik, et kuidas siis pornot tehakse. Näeme, kui lähedale kaamera tegelikult läheb, milline bürokraatia on enne stseenide lindistamist, kuidas näitlejad ennast pesevad, raseerivad ja kõike muud. Kahjuks ka see hariduslikum pool jääb kiiresti kuivaks ja esile tõuseb narratiiv, või pigem selle puudumine.