PÖFF 25 | Visuaalselt stimuleeriv "Põgenemine" on armutu pilguheit sõjapõgeniku teekonnale

Lihtne animatsioonistiil võtab veidi harjumist, kuid peagi seda enam ei märka, sest narratiiv võtab üle. Amin on tänaseks juba peaaegu keskealine ning hakkab abielluma ja tunneb, et viimaks on aeg rääkida oma lugu. Lapsepõlv, perekond ja miks ta Afganistanist ära põgenes. Arhiivimaterjaliga segamini lõigatud stiil tuletab meelde, et me ei vaata muinasjuttu, vaid kuulame päriselt toimund sündmuseid. Ütlen kohe, et Amini lugu selgelt pole kõige traagilisem immigrandi teekond, sest juba teame, et mees on Taanis, õnnelik ja peagi veel abiellumas, kuid tema lugu lõikab sisse küll. Eriti veel praegusel ajal, kui sõjapõgenikud on taaskord uudistes ja piiridel.