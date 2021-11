PÖFF 25 | Dokumentaalfiktsioon "107 ema" heidab pilgu trellidetagusele lapsekasvatusele

Rase Lesja tappis oma truudusetu mehe ja läks seitsmeks aastaks trellide taha. Nüüd kasvatab ta Odessa naistevanglas oma last – koos teiste samas situatsioonis olevate emadega. Neid valvab Irina, kes otsib vangide kirju tsenseerides lohutust oma üksindusele. Kõiki naisi selles vanglas – vormikuuest sõltumata – seob igatsus armastuse järele.

Slovakkia kandidaat võõrkeelse filmi Oscarile jagab julgelt vangis olevate naiste lugusid, mis taanduvad kõik "kirest tingitud mõrvaks". Isegi huumor toetub faktile, et teatud asjad on naistele lubatud ja meestele mitte, seega tekkis huvi, et kuidas need naljad siin laiemale publikule peale läheksid kui sugu ära vahetada. "Miks sa vangis oled?" – "Armukadeduse pärast" - "Mõistan täielikult". Saal naeris ja mina ka, kuid kui seda räägiksid mehed samas situatsioonis? Naisi ülendav toon kaob kiiresti ja Kerekes jätab alles ainult bioloogilise funktsiooni, mis võtab kõik üle ja tundub olevat ainukene eesmärk nende naiste elus.

Vangivalvur Irina on nagu publik, kes vaatab neid naisi läbi raseduse, sünnituse, isiklikke kirjade ja kasvatuse. Lapsed saavad olla vanglas ainult kolm aastat, siis tuleb minna pere juurde või lastekodusse ning üksik Irina selgelt tunneb puudu sotsiaalsest elust. Ta pole küll vang, kuid trellida taga on nad kõik. Ta ihkab last ja mingisugust suuremat eesmärk, mis antud loo järgi on armastus. See sama armastus, mis kõik need teised naised sinna trellide taha saatis.