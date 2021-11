Krimipõneviku "BESA" 2. hooaja maailma esilinastus toimub Eestis

Sarja filmiti enam kui 200 paigas kaheksas riigis, sealhulgas Eestis. Rahvusvahelistest näitlejatest löövad kaasa Arben Barjkaraj (Harry Potter, Taken), Radivoje Rasa Bukic (Taken, Die Hard), Milos Timotijevic (Tšernobõli päevikud), Katrina Cas (Wolf of Wall Street), Gert Raudsep (Kirsitubakas), Milan Maric (Dovlatov) ja Florist Bajgora (Gangs of London).