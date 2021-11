Eddie Redmayne kahetseb oma kuulsat rolli: see oli viga

"Taani tüdruk" on David Ebershoffi samanimelisel romaanil põhinev ebatavaline armastuslugu Taani kunstnike Einar Wegeneri ja tema abikaasa Gerda vahel. Einar Wegener ehk Lili Elbe oli üks esimesi inimesi maailmas, kes eduka operatsiooni abil mehest naiseks sai. Kuigi omal ajal sai film kriitikute poolt kiita, siis tänaseks päevaks on Redmayne sattunud oma rolli tõttu kriitika kätte.

Väljaandele "The Sunday Times" antud intervjuus ütles 39-aastane Oscariga pärjatud näitleja, et praegu ta seda rolli vastu ei võtaks. "Tegin selle filmi parimate kavatsustega, kuid arvan, et see oli viga," rääkis mees rollist, mis tõi talle Oscari nominatsiooni.