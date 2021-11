Jay Leno teeb üle pika aja tähtsa filmirolli

Ed Sullivan oli USA telesaatejuht ja ajakirjanik. 1948. aastal asus ta telejaamas CBS juhtima telesaadet "Toast of the Town", mis 1955. aastal nimetati "The Ed Sullivan Showks". Saade oli eetris kuni 1971. aastani. Biitlid astusid omal ajal seal korduvalt üles. Nende esinemine 9. veebruaril 1964 oli saate üks tähelepanuväärsemaid hetki.