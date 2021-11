LÕPUKS OMETI | "Gladiaator 2" stsenaarium sai valmis!

"Gladiaator" on 2000. aasta ajalooline draamafilm, mis võitis viis Oscarit. Enam kui 20 aastat hiljem on Ridley Scotti suurteos saamas järje. Kuigi esimene film justkui sidus kõik otsad kinni, on tegijad enda sõnul leidnud Maximuse loo jätkamiseks loogilise viisi, kirjutab Movieweb.

Scott on juba aastaid rääkinud "Gladiaatori" võimalikust järjest, mis tooks surmast tagasi Maximus Decimus Meridiuse (Russel Crowe). Esimesena proovis kätt muusik Nick Cave, kes pani kirja täiesti pöörase stsenaariumi. Tema idee kohaselt ärataksid Rooma jumalad Maximuse surnust üles, et ta tapaks Jeesuse. Seejärel oleks mees elanud igavesti, osaledes Teises maailmasõjas ja Vietnamis ning lõpetades tänapäeva Pentagonis. Ridley Scottile idee meeldis, aga stuudiole mitte.

Nüüd tundub, et töös on palju realistlikum järg, aga Russell Crowe enam tõenäoliselt Maximuse rolli ei naase. Kõige loogilisem on ekraanile tuua keiser Marcus Aureliuse tütre Lucilla (Connie Nielsen) poja Luciuse (Spencer Treat Clark) lugu. Samas on selle variandiga aastate jooksul flirditud, kuid tõeks pole see veel saanud. Russel Crowe mainis hiljuti, et sooviks antud filmis näha Chris Hemsworthi kehastamas Maximuse poega.