PÖFF | Kvaliteetdraama "Drive My Car" on Tšehhovi talent Jaapani lummuses

Yusuke Kafuku (Nishijima Hidetoshi) on teatrinäitleja ja -lavastaja, kes elab õnnelikus abielus oma näitekirjanikust abikaasa Otoga (Reika Kirishima). Ootamatult naine sureb, võttes endaga kaasa ühe saladuse. Kaks aastat hiljem saab Yusuke, kes ei ole ikka veel abikaasa kaotusest üle saanud, tööd ühel teatrifestivalil ja sõidab Hiroshimasse. Seal kohtub ta introvertse naise Misakiga, kellest saab tema autojuht. Misaki aitab Yusukel seisa silmitsi oma kadunud abikaasa müsteeriumiga, mis on teda kogu aeg kummitanud.

"Drive My Car" on tõenäoliselt selle PÖFFi parim stsenaarium, sest tundub nagu mahukas romaan, mis maalib pilte, inspireerib ja rikastab. Tundub veidi narr proovida seda kõike hoomata paari lõiguga, sest kihte on palju ning elemendid on omavahel kõik seotud, üks asi viib teiseni ja sündmuste hargnemine on nagu kõikuv Jenga torn. Tšehhovi mahukad tekstid näidendiproovides ja autosõidus võtavad uusi tähendusi kui karakterite eludes midagi muutub. Kõik on pidevas liikumises – olgu selleks siis igavesti töökorras olev Rootsi autotööstuse lipulaev Saab 900 või Yusuke Kafuku ise, kes ei tea kuidas enda olevikuga toime tulla.

Inimsuhted on keerulised ja elu seal ümber näiliselt veelgi keerulisem. See täiskasvanud ja küps lugu on tuttav meile kõigile, kuid tundub uus ja kütkestav, sest see pole meie. Kui mõju vaataja jaoks on vaikne ja vaevu tajutav, siis tegelased elavad n-ö "täiel rinnal". Elu annab ja elu võtab. Kes leiab ja kes kaotab. "Drive My Car" või "sõida minu autoga" on sümboolne mitmes aspektis, kus see sümboliseerib kellegi teise usaldamist, kontrolli loovutamist ning olles ise igavene autojuht ja kontrollifriik, siis see kõrvalistuja ärevus on mulle tuttav.