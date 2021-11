TOP 14 | Filmid, mis üllatasid oma meisterlike püantidega

"Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back"

Kui Darth Vader teatas, et on Luke Skywalkeri isa.

Kui selgus, et Teddy on hoopis Andrew Laeddis – mõrvar ja psühhiaatriahaigla patsient.

"Gone Girl"

Kui selgus, et Amy planeeris oma kadumise, et lavastada Nick süüdi.

Kui selgus, et Hannah on "Nana" ehk Cali ja Emily tütar.

Kui selgus, et Vulture on Lizi isa.

Kui selgus, et kastis oli Davidi abikaasa pea.

Kui selgus, et Leonard tappis oma abikaasa.

"The Sixth Sense"

Kui Malcolm taipas, et ta on terve aja surnud olnud.

"The Usual Suspects"

Kui Kujan taipas, et Verbal on Söze.

Kui selgus, et Esther on tegelikult 33-aastane naine.

Kui filmi sai läbi esimese filmi sündmustega ning selgus, et kõik leidis aset enne esimese filmi sündmusi.

Kui selgus, et Tyler ning loo vestja on üks ja see sama isik.