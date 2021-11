PÖFF | Absurdpatriotismi põnevik "Kapten Volkonogovi põgenemine" vihjab, kuid ei ütle ja õrritab, kuid ei näita

Leningrad, 1938. Armutu piinaja ja timukas Fjodor Volkonogov oli enne otsustavaid ühiskonnamuudatusi Stalini NKVD ustav tööriist, nüüd peab karistuspealik aga põgenema ja varjuma südantpurustavate reetmiste ja möödapääsmatu kõrvaldamise eest. Ta otsib lunastust ja andestust, et kindlustada endale koht teispoolses paradiisis ja põgeneda puhastustule eest. Tema peamine vastane, raskelt haavata saanud Golovnja, on aga võtnud nõuks mitte peatuda enne, kui Volkonogov on igaveseks vaikima sunnitud.

Enne seanssi tundus mulle humoorikas, et Venemaa kultuuriministeerium nõustus rahastama valitsuse jõhkrale inimõigustevastasele kuritegevusele fokusseerivat linalugu, kuid peale filmi juba olin targem – riik võidab igal juhul. Režissööritandemi esimesel pilgul nutikas mõnitamine Venemaa absurdpatriotismi suunas on tegelikult ettevaatlik teemakäsitlus, jäädes hirmule ja täiesti tavapäraselt keskmisesse raami. Ükski liin tegelikult ei lähe julgeks, vaid on alati selge fiktiivse alatooniga, kus taustal on tunda suurt Venemaa silmapaari, kes kontrollib iga liigutust. "Kapten Volkonogovi põgenemine" ei ole see riskirohke ühiskonnakriitiline märul, mida lubati.

Kiirelt tõusev Venemaa imelaps Juri Borissov on antud loo tõeline staar ning tema ootamatult ärganud südikusega lunastust otsiv kapten Volkonogov on kiitmist väärt, olenemata karakteri kirjanduslikest puudujääkidest. Episoodiliselt ehitatud lugu, kus Volkonogov liigub ühe süütu kannatanu juurest teise juurde, on kütkestav ja annab lootust üllatusteks, kuid lõpuks tõstab rohkem küsimusi kui annab vastuseid. Õigesti ajastatud süsimust huumor on ajutine leevendus liiga ilmsetele loogikaaukudele, millest on keeruline mööda vaadata. Tegemist on ehk tahtliku paroodiaga tolle ajastu ajuvaba süsteemi suunas või lihtsalt said kirjutades ideed otsa.