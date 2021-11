INTERVJUU | Margus Jaanovits KAPO peadirektori rollist: proovisin mängida eelkõige inimest

Juba ettevalmistusfaasis tekitas uus roll nii Marguses endas kui ka tema tuttavate seas aukartust. “Kui sõbrad said teada, et mängin KAPO peadirektorit, siis kõigi läksid silmad suureks, sest see tähtis amet. Tegelikult oleme ka suurtel ja vastutusrikastel ametikohtadel eelkõige inimesed oma oma plusside ja miinustega. Mina proovisingi mängida eelkõige inimest,” mõtestab Jaanovits enda rolli lahti.

Lisaks jõudis näitleja osaleda ka kohalike omavalitsuste valimistel ja seista selle eest, et Tartu saaks kultuurilinnaku, kus oleks omal kohal ka filmitööstus. Marguse sõnul on oluline, et Lõuna-Eesti ei jääks filminduse arengust kõrvale ja ta usub, et sellest võiks saada Baltimaade kultuuritööstuse süda.

Margus on tuleviku osas ootusäreval seisukohal , sest pandeemia tume vari hakkab taas kultuurivaldkonnale laskuma. “See pidev ebakindluses olek ongi kõige hullem, sest nagu me teame, siis olukord halveneb iga päevaga. Ei tea, mis järgmine nädal ees ootab ja väga pikkasid plaane teha ei saa,” kirjeldab ta ja on õnnelik, et kõik esietendused said publiku ette toodud.

Margus on veetnud terve elu teatrirütmis, sest maandus otse lavakunstikoolist Tartu Vanemuise lavale, kuhu on jäänud tänaseni. Hetkel on mehel käed-jalad tööd täis, sest koroona tõttu ootele jäänud esietendused on nüüd riburadapidi publikuni toodud. “Sügisel on kaks esietendust olnud. Septembris jõudis publikuni “Terror”, mis on eriline, sest kohtuprotsessi lõpplahenduse ja etenduse lõpu otsustab publik. 23.oktoobril esietendus Tiit Palu “Soomusrong nr 7”. Kaks sellist väga erilaadset ja huvitavat tööd on olnud,“ võtab näitleja kokku. Lisaks sellele lõppesid suvel koroona tõttu edasi lükkunud suurfilmi “Kalev” võtted ning filmiti spioonisarja “Reetur”.

KAPO peadirektoriks kehastumiseks tegi Margus ka eeltööd ning viis ennast ametikoha nüanssidega kurssi. Rolli huvitav hingeelu pakkus tema sõnul mõnusat pinget ja väljakutset.

“Minu tegelaskuju, Marek Kuusing, ei ole päris iseenda peremees nagu võiks eeldada. Mängu tuleb suur poliitika ja ta on pidevalt kahe tule vahel. Ühelt poolt peab Kuusing jälgima, et kõik oleks poliitiliselt korrektne ja teiselt poolt, et töö saaks tehtud ning riigireeturid tabatud. Kuusing peab mõtlema mitu käiku ette, eksimisvõimalusi pole. Just seda oligi huvitav mängida, et kui palju ta midagi välja näidata tohib, kellele rääkida, mis hetkel jne,” kirjeldab Margus mängitud rolli.

Ülikonnaga saunas

“Reeturi” teise hooaja võttepäevad langesid möödunud suve kõige kuumematele päevadele ning kuigi enamus sarja tegevustikust toimub siseruumides, pidi Margus ka lagipähe sirava päikesega toime tulema. “Kui päikese käes on 35 kraadi ja sa seisad asfaldil, siis oleks nagu ülikonnaga saunas olnud,” meenutab sarjas ametispetsiifikast tulenevalt terve aja ülikonda ja lipsu kandnud Margus.

Lisaks kuumusele pakkus väljakutset ka tihe võttegraafik. Terve päev Kuusingu kabinetis dialooge filmides tuli 10-tunnine võttepäev varem lõpetada, sest näitlejatel jooksis Marguse sõnul juhe kokku. “See oli täiesti kreisi, sest see ei ole kõige lihtsam tekst, mida need härrased ja prouad prouad seal räägivad. Kohati enam vahepeal ei saanud aru, kas midagi taolist on juba räägitud või mitte. Võibolla mõned asjad hakkasidki just sellepärast tööle, et natukene mõnusat absurdi tuli sisse,” rääbib Margus ja on kindel, et ka palavuse faktor mängis rolli.

Võttemeeskond ja režissöör olid toetavad ning Marguse sõnul oli sarja üheskoos väga huvitav ja mõnus teha. Ka tagasiside on uuele hooajale olnud positiivne ning näitleja sõnul publik juba ootab, et saaks korraga ära vaadata kõik kuus osa. “See on selline sari, et keeruline on pärast kolme osa pooleli jätta. Seal mängivad andekad näitlejad, stsenaarium on hea ning režissöör ja operaator on teinud oma tööd suurepäraselt. Rääkimata sellest, et teema on väga intrigeeriv ning lahendused ootamatud,” loetleb ta põhjuseid, miks soovitab sarja vaadata.

Elisa ja ERR’i koostöös valminud „Reeturi“ uut hooaega saab vaadata Elisa Huubist. ETV-sse ja Jupiteri jõuab sari järgmisel aastal. Sari on 4K formaadis, mis on Eesti sarjade puhul ainulaadne. Peaosatäitjana näeme taas Tambet Tuisku ning lisaks astuvad üles Erki Laur, Ott Aardam, Tiina Tauraite, Eva Koldits, Mart Nurk, Margus Jaanovits ja Maarja Jakobson. Spioonipõneviku stsenarist on Raoul Suvi, režissöör Ove Musting, idee autor ja stsenaariumi konsultant Andres Anvelt ning produtsent Jaan Laugamõts. “Reeturi” teist hooaega toodab produktsioonifirma Downtown Pictures.