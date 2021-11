Kindel värk: ansambel Gorillaz teeb koos Netflixiga filmi

"Olen hetkel Netflixis, sest me teeme koos täispikka Gorillazi filmi. Meil on sel pärastlõunal ühine kirjutamissessioon. Seda on väga põnev teha," rääkis Albarn. "Oleme seda tahtnud juba väga pikka aega teha."

Gorillaz on Damon Albarni ja Jamie Hewletti loodud virtuaalbänd. See on kantud Guinnessi rekordite raamatusse kui edukaim virtuaalbänd. Nad on aastate jooksul andnud välja mitu kauamängivat ja noppinud ohtralt auhindu.

2020. aasta oktoobris rääkis Albarn, et bänd on sõlminud lepingud ja alustanud stsenaariumitega: "Abstraktse animeeritud filmi tegemine on filmistuudio jaoks üpris suur risk, sest see on väga kallis."

"Näen paljusid tänasel päeval animeeritud videoid tegemas, kuid ma ei arva, et nad küündiksid meie kvaliteedini," lisas ta.

Albarn pole antud projekti kohta rohkem detaile avaldanud ja ka Netflix pole veel ametlikku teadaannet teinud.