ARVUSTUS | "Gucci tragöödia" on 160 minutit glamuuri, ahnust, skandaali, armukadedust ja mõrva

Enne linastust Cinamonis tegin suurel ekraanil vaatajatele mälumängu, kus üks küsimus oli seotud Salma Hayekiga. Huvitav fakt – nimelt Hayeki praegune abikaasa omab Gucci brändi ning 2021 on kuulsa moeikooni loomise 100. aastapäev. Eraldi tooksin veel välja Jared Leto rolli kui Maurizio nõbu Paolo. Teda ei tunne siin kuidagi ära, kui varem pole just kursis, et see Leto on. Temale omaselt ta tahab vägisi üle näidelda, keerata igat kraani veidi liiga palju, kuid mingisugusel veidral põhjusel see sobib. Ta on koomiline vahepala ning hale kuju, kellele kaasa tunda. Kunstnik omast ajast väljas või siis keskpärasuse tipp, nagu Rodolfo Gucci (Jeremy Irons) talle räuskab.

"Gucci tragöödia" on üks nendest suurele ekraanile tehtud lugudest, mida publik armastab rohkem kui kriitikud. Siin võib tõepoolest lahti võtta loo struktuuri või episoodilist ehitust, võin palju energiat suunata faktile, et pika kestvuse juures publik tegelikult ei õpi ühtegi karakterit tundma, kuid ma ei saa samal ajal eirata midagi palju olulisemat – meelelahutuslik väärtus. Just see viimane on siin äärmiselt kõrge. Just sellepärast see 160 minutit tundub kui tund. Just sellepärast see on mõnus universaalne plaksumaisi ja kohtingufilm. Ärme mõtle üle ja lihtsalt naudime lugu maailmast, kuhu tavainimene ei küündi - ei füüsiliselt ega vaimselt.