Lõpuks kohal! Jaak Kilmi "Sangarid" maandus Netflixis

Hoogne seikluskomöödia "Sangarid" viib vaatajad 80ndatesse aastatesse. Kolm Eesti kutti põgenevad Nõukogude Liidust välismaale, et vabas maailmas elada just nii šeffi elu nagu nähtud telesarjades "Miami Vice", "Knight Rider" ja "Santa Barbara". Sõbrad võetakse svenssonitemaal vastu kui tõelised kangelased, kes murdsid läbi raudse eesriide. Kui aga meediakära vaibub, avastavad meie sangarid, et neist on saanud tavalised tülikad sisserändajad. Äraelamiseks tuleb hakata tegema midagi nii nõmedat nagu… töö! Poisid pole siiski loomult allaandjad ja üritavad uute pööraste plaanidegai läänemaailmas läbi lüüa. Nüüd aga lähevad asjad hoopis hulluks!