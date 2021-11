Uus Eesti komöödiasari "Munavere" toob ekraanile mitmed tuntud nimed

Uue seriaali tegevustik paiskab meid väikelinna nimega Munavere, kus pärast kuulsusrikast ja külluslikku minevikku on käsil pisut tagasihoidlikumad, rahulikumad ajad. Päevad mööduvad selles looduskaunis unustustehõlma vajunud kohakeses omas rütmis. Unine Munavere on enamiku jaoks üksnes suvaline teeviit, millest suurel kiirusel mööda kihutatakse, kuid peategelasele nimega Pikk (Karl Robert Saaremäe) on see kodukoht, kuhu ta alati suure rõõmuga naaseb.