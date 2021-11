PÖFF | "Üksildased" on lugu moodsa ühiskonna märkamatust probleemist

Jina (Gong Seung-yeon) on üksik noor naine, kes töötab kaardi- keskuses telefoninõustajana, oma vaba aja veedab ta veebis või telerit vaadates. Pärast ema lahkumist kardab Jina kaotusevalu kordumist ja hoidub seetõttu vahetust inimlikust suhtlemisest. See teeb ta osavõtmatuks võõraste murede suhtes. Iga päev kohtab Jina aga märke, mis võiksid ta tardumusest välja tuua. Kas ta tahab aga neid mõista? Kas Jina suudab purustada müüri, millega ta on end ümbritsenud?

Kerge lugu on sama kergelt ka lavastatud. Liigume läbi Jina rutinii, kus näeme naise emotsioonitut elu. Üksinda tööle, üksinda lõunal, üksinda õhtul televiisori ees ja üksinda voodisse. Ta ei ole otseselt õnnetu, sest teda saadab tehnoloogia taustamüra ja minimaalne tähelepanu oma isalt, kuid midagi on selgelt puudu. On tunda, et naine on leppinud oma rolliga ühiskonnas lihtsalt eksisteerida, teha liigutusi ja liikuda järgmisesse päeva. Tahaksin öelda, et ei tea Jina tundeid, kuid tean täpselt. Tõenäoliselt teab seda ka enamus publikut.

Kui Jaapanis nimetatakse taolisi inimesi hikimori või selle kergem variant otaku, siis Korea kasutab sõna holojok ja godoksa (üksinda surra). Godoksa ohvriks langeb ka Jina naaber, millest saab naise jaoks väike äratuskell. Ta küll suhtleb klientidega iga päev, kuid on rohkem robot kui inimene. Ta tellib oma toidu isegi läbi masina, et ei peaks sõnu ja pilke vahetama. Värskelt lahkunud ema ja saabunud uus töötaja, keda Jina peab koolitama, saavad naises toimuvate muutuste alguseks ja tegelikud soovid pressivad pinnale.