Mõistlik samm: Netflixi värskeim hittfilm saab ilmselt järje

"Red Notice" on välja hõigatud Netflixi kõige kallim film läbi aegade. See purustas avapäeval ja vaatajarekordi ning pühapäeval lükkas ta Netflixi läbi aegade kõige vaadatuma filmi troonilt "Bird Box'i". Filmi keskmes on FBI uurija ja kaks varast, kes jahivad hinnalist kunstiteost. John Hartley (Dwayne Johnson) käed lööma maailma ühe parima kunstivargaga (Ryan Reynolds), et tabada kaval ja kurikuulus kriminaal nimega Bishop (Gal Gadot).

Netflix pole filmi järjele veel rohelist tuld andnud, kuid ilmselt on voogedastusplatvorm sellest huvitatud. Rawson Marshall Thurber rääkis väljaandele Collider antud intervjuus, et läbirääkimised käivad. Ta pole küll ametlikult tööle asunud, kuid Thurberil on idee, kuidas tema lugu võiks jätkuda.

Arvestades märuli edu, tundub veel üks film igati loogiline samm. Netflix on viimasel ajal asunud oma filmiseeriaid looma – näiteks saavad lähiaastatel järje nii "Extraction" kui ka "The Old Guard". Kuna idee on juba laual, võib "Red Notice 2" üsna kiirelt töösse minna. Järje suurimaks takistuseks võib saada aga sobiva aja leidmine, sest selle staarid Johnson, Reynolds ja Gadot on ühed hõivatumad näitlejad Hollywoodis.