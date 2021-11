Tom Holland jätkab Ämblikmehena

Kuu alguses tekitas näitleja küllaltki palju kõmu, kui lausus intervjuus, et pole kindel, kas jätkab Peter Parkeri rollis. Nüüd kinnitab järgmises intervjuus aga produtsent Amy Pascal, et Hollandit välja ei vahetata. "See pole viimane film, mille me koos Marveliga teeme – see pole viimane Ämblikmehe film," seletas ta. "Valmistume järgmiseks Ämblikmehe filmiks koos Tom Hollandi ja Marveliga, kuid see ei ole lihtsalt osa...Me võtame seda kolme filmi kaupa ja nüüd me teeme järgmised kolm. See pole meie viimane Marveli kinouniversumi film."