Gucci perekond tegi Ridley Scotti värskeima teose maatasa

"Gucci perekonnal on õigus võtta ette igasugune abinõu, et kaitsta oma nime, imidžit ja samuti ka oma lähedasi," laususid Gucci endise esimehe Aldo Gucci pärijad ametlikus pöörfumises. Itaalia meedias levivas kirjas väidab Gucci pere, et Scott ja filmi "Gucci tragöödia" produtsendid ei võtnud vaevaks, et konsulteerida moeimpeeriumi pärijatega.

Legendaarse lavastaja Sir Ridley Scotti glamuurne ja pingeline krimidraama "Gucci tragöödia" on juba üürikese ajaga osutunud tõeliseks publikumagnetiks. Suurfilmi peaosades on Lady Gaga ja Adam Driver. "Gucci tragöödia" aluseks on Sara Gay Fordeni bestseller "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed".

Film võtab luubi alla sündmused, mis viisid kuulsa moemaja bossi Maurizio Gucci mõrvani. Gaga kehastab “musta leske” Patrizia Reggianit, kes mõisteti oma eksabikaasa mõrva tellimise eest süüdi ja 18 aastaks vangi. Gucci pärijad heidavad ette, et Scott teeb oma filmis Reggianist ohvri. Olgugi, et naine tellis oma ekskaasa mõrva, jätab film mulje, et Patrizia Reggiani oli justkui "ohver üritamas ellu jääda meeste poolt juhitud suurtööstuse kultuuris". Guccid täheldavad, et 80ndatel olid mitmed moefirma tipud naisterahvad, seal hulgas Gucci America president, globaalse PR'i ja kommunikatsiooni juht ja ka Gucci America juhatuse liige.

Mitu kuud tagasi kritiseeris Ridley Scotti ka Aldo Gucci tütar Patrizia. Naise sõnul varastas režisöör nende perekonna identiteedi, et lõigata sellest tulu ja suurendada Hollywoodi süsteemi sissetulekut. 22. novembril antud intervjuus ütles Scott, et ei tegele kriitikaga: "Pidagi meeles, et üks Gucci mõrvati ja teine läks maksupettuse eest vangi, mistõttu ei saa minuga raha teenimisest rääkida."