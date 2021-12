VAATA| Neljanda "Matrixi" uus treiler annab vihjeid, mis võivad kinnitada fännide peadpööritavat teooriat

Esimese avaldatud treileri ja ametliku promoinfo põhjal pole võimalik filmis toimuva kohta kuigi palju järeldusi teha. Tutvustusest võib lugeda, et Matrix on tagasi ja tugevam ning ohtlikum kui iial varem. Kelle vastu filmi kangelased Neo ( Keanu Reeves ) ja Trinity (Carrie-Anne Moss) täpselt võitlema peavad, on seni olnud mõistatuseks. Uus treiler näib kinnitavat, et filmi pahalaseks on Jonathan Groffi kehastatud tegelane (mõne teooria kohaselt uus agent Smith), kes seisab õrrikvideos vihmasajus ja näeb kurjakuulutav välja.

See võib kinnitada fännide seas juba varem levinud teooriad, et "Resurrections" leiab aset maailmas, kus on olemas “The Matrixi” filmitriloogia, ehk film läheneb varasemale materjalile metatasandilt. Pöörasemate arvamuste kohaselt mängib Keanu Reeves filmis koguni iseennast. See vaatenurk langeks kokku kujutlusega meile tuttavast pärismaailmast, mis aga ongi on tegelikult Matrix, milles vangid me kõik oleme.