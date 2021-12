Kes võidaks eepilise lahingu: Dumbledore, Gandalf või Yoda? Argumendid on veenvad

Väheke tausta: pofessor Albus Dumbledore on Harry Potteri võlumaailma võlurite kooli direktor, Harry kõige targem ja salapärasem nõuandja, kes ühtlasi, nagu tagantjärele selgub, kannab kogu aja kaasas võlukeppi, mille valdaja on teoreetiliselt maailma võimsaim võlur. Gandalf on rändav võlur “Sõrmuste isanda” saagas, kes peategelasi Bilbot ja Frodot rännuteele utsitades lükkab liikuma suured sündmused Keskmaal. Ühtlasi oli Gandalf tegelikult midagi pooljumala taolist. Kolmas võistleja Yoda on aga Tähesõdade saaga sügavamõttelise tarkuse allikas, 900 aasta vanune Jedi nõukogu suurmeister, kelle õpilased samuti universumi uuele kursile suunavad. Jõuga.