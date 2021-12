“Elavate surnute” järg rikub reeglit, millele zombid 11 aastat allusid, ja paljastab zombilaine algpõhjuse

Ettevaatust, spoilerid!

"Elavate surnute" järje "The Walking Dead: World Beyond" teise hooaja eile ekraanile tulnud viimase osa lõputiitrite järel näidati klippe, millel on seriaalimaailmas kaugeleulatuvad tagajärjed. Senise 11 aasta jooksul on “Elavate surnute” zombid olnud puised ukerdised, kuid zombi-maailmalõpu kiuste alles jäänud inimkonnariismete jaoks tuleb halva uudisena tõsiasi, et enam ei saa sellele kindel olla.

Seni on zombid uimase, tundetu ja nurgelisena ringi lohisenud ja süüa otsinud, kuid "World Beyondi" lõputiitritele järgnenud klipp toob zombimaailma elanikele elumuutvaid uudiseid.

Esiteks annab see stseen kinnitust, et zombistumise laine sai alguse Prantsuse laborist, kus teadlased seni teadmata eesmärkidel viiruse valmis tegid. Klipis näeb ka zombisarja esimesest hooajast tuttavat Dr Jennerit, kes väljendab muret Prantsusmaal eksisteeriva viirusetüve pärast, mida USA-s veel pole.

See tüvi tähendab praktikas harjumuspärastest vilkamaid ja nutikamaid zombisid. Üht sellist saab värskelt vaatajani jõunud videolõigus ka näha. Zombistunud tegelane hakkab kohe jooksma ja sihipäraselt tegutsema.

Klipist paistab, et uuendus võib olla alguse saanud teadlaste katsest zombistunud inimeste välja lülitatud ajuosad uuesti tööle panna, kuid paraku õnnestus neil vaid zombid ohtlikumaks muuta. Seega on oodata, et uued, täiustatud koletised jõuavad peagi ka Ameerikasse ja toovad seal tulevikus kaasa värske portsu maailmalõppu.

"The Walking Dead: World Beyond" on Eestis vaadatav Prime Videos.