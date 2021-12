Alec Baldwini nädal sotsiaalmeedias: Instagramis kiitis Paavo Järvit, Twitteris kustutas konto

Nüüdseks kustutatud Twitteri konto @AlecBaldwin oli kanal, kus näitleja avaldas ametlikke teadaandeid. Samuti on kustutatud tema heategevusfondi ja samuti ta abikaasa Hilaria Baldwini konto. Mõlema Instagrami kontod on siiski alles, kirjutab people.com.

Nädala eest ABC Newsile antud intervjuus kinnitas Baldwin, et ta ei vajutanud isegi päästikule, küll aga näeb ta juhtunut pidevalt unes. Samuti väljendas ta värvikas keelekasutuses, et oma edasisest karjäärist Hollywoodis on tal ükskõik. "Pere on kõik, mis mul on," kinnitas ta