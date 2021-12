Kuues Tallinna polütehnikumi filmifestival ootab lühifilme!

Tallinna polütehnikumi filmifestival on lühifilmide võistlus, kus saavad osaleda kutse- ja üldhariduskoolide õpilased nii Eestist kui ka esmakordselt välismaalt, kõrgkoolide ja ülikoolide tudengid ning huvikoolide õpilased.

TPTFF’22 sai alguse avatseremoonia otsesaatega kooli telestuudiost, saatejuhiks oli Jüri Muttika. Otsesaates käisid külas TPTFF’20 muusikavideo kategooria ja peavõitja “Venna laul” operaator-monteerja Raiko Sten Reidla, eelmise aasta kohtunik Kaspar Kaljas, TPTFF’19 mänguflmi kategooria ja peavõitja “Harjumus” meeskond. Ette võeti ka stuudiomäng, kus oli kategooriateks Eesti filmimuusika ja tsitaadid. Otsesaade on järelvaadatav siin .

Projekte saab esitada viies põhikategoorias, milleks on muusikavideo, dokumentaalfilm, sketš, animafilm ja mängufilm, ning kahes alakategoorias, milleks on tudengifilm ja rahvusvahelised noorte lühifilmid.

Dokumentaalfilmi, mängufilmi, tudengifilmi ja rahvusvaheliste noorte lühifilmide kategooriate projektide pikkus on maksimaalselt 15 minutit, animafilmi kategooria projekti pikkus on maksimaalselt 10 minutit, muusikavideo ja sketši kategooria projekti pikkus on maksimaalselt 5 minutit.