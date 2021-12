Tühistatud? Miks ei kutsuta JK Rowlingut "Harry Potteri" staaride taasühinemisüritusele?

Kuna esimese Harry Potteri filmi esilinastumisest möödub 20 aastat, on HBO Max välja kuulutanud aastapäeva erisaate. Külaliste nimekirjast puudub aga üks oluline nimi - Harry Potteri looja J.K. Rowling, vahendab Screen Rant.

Rowlingu seitsme raamatu põhjal valminud filmisari jõudis linale aastatel 2001-2011. Meelelahutusmaailmas on parajasti aktuaalsed kõiksugu nostalgilised taasühinemised ja uusversioonid, millest suur osa jõuab vaatajani voogedastusplatvormide kaudu. Harry Potteri nostalgiaüritus "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" ("Tagasi Sigatüükasse"), lubab kohale tuua kuldse kolmiku Daniel Radcliffe'i, Rupert Grinti and Emma Watsoni (vastavalt Harry, Ron ja Hermione) ja muljetavaldava rea teisi asjaosalisi. Rowlingut saatekülaliste seas mainitud pole ja sellele pole ka ametlikku selgitust. Tema puudumisel võib olla mitu põhjust.

Rowlingul on üldiselt alati käsil uued tööd ja projektid, seega on täiesti võimalik, et tema nn tantsukaart on juba täis ja seetõttu ta erisaatesse ei jõuagi.

Samas võib olla ka teisi põhjuseid, miks kirjanik saatest eemale jääb - peaasjalikult tema vastuolulised maailmavaatelised seisukohad. Talle heidetakse ette transfoobseid kommentaare, mis on ka paljud tema endised fännid kurjaks ajanud. Arvestades igasugu enesemääratlusega seotud küsimuste aktuaalsust ja tulisust, ei ole välistatud, et Warner ja HBO Max on otsustanud võimalikku kriitikat ennetada ja pahameelepuhangute riske vähendada ja lihtsa lahendusena Rowlingu kutsumata jätnud.

Võimalik muidugi, et Rowling siiski osaleb, kuid mingil põhjusel peavad korraldajad seda saladuses.

Rowling on lisaks oma vaadetele kriitikat pälvinud ka selle eest, et kipub juba avaldatud raamatute kohta pidevalt uusi pöördelisi infokilde paljastama, juba kirjutatut tagantjärele ümber tõlgendama ehk eirab autori surma printsiipi (teksti autonoomsuse eeldus tänapäeva kirjanduskriitikas, mis tähendab, et pärast teose valmimist ja avaldamist kaotab autor võimu teose üle ning eelisõiguse kirjutatut tõlgendada, mis läheb siis üle lugejale).