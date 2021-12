Lähis-Ida riigid ei luba Spielbergi "West Side Story" uusversiooni ekraanidele

Ehkki ametlikku põhjust pole keegi välja öelnud, on usutavasti põhjuseks tegelane nimega Anybodys. Iris Menase kehastatud tegelane on nimelt transsooline, kirjutab The Hollywood Reporter.

Kuveidis ja Saudi Araabias lükati film lihtsalt tagasi, teistes mainitud Pärsia lahe riikides paluti Disneyl teha Steven Spielbergi filmis muudatusi, millega filmistuudio ei nõustunud.

Anybodys, kelle sooline kuuluvus ja identiteet ei pälvinud originaalfilmis suuremat tähelepanu (teda peeti poisilikuks tüdrukuks), on Spielbergi versioonis transsooline. Stsenaristide eestkõnelejad on öelnud: “Anybodys on naise kehas sündinud mees. Kogu lugu.”

Samadel alustel keeldus Disney hiljuti Marveli filmist “Igavesed” (“Eternals”) välja lõikamast samast soost paari suudlust ning samas riikide ringis keelati film algselt ära. Hiljem filmistuudio siiski nõustus kärpega ja “Igaveste” seiklused jõudsidki araabia vaatajateni.

Spielbergi uut “West Side Storyt” on seni ohtralt kiidetud ning usutakse, et see nomineeritakse mitmele Oscarile.