"Seksi ja linna" järg toob avaosas vaatajani šokeeriva sündmuse

“Seks ja linn” algas omal ajal Carrie (Sarah Jessica Parker) ja tema suure armastuse Mr Bigi (Chris North) teineteiseleidmisega. Kultussarja järg, HBO Maxi tiiva all valminud järg “And Just Like That” (“Niisama lihtsalt”) algab üsnagi ootamatult Mr Bigi kaotusega. Carrie on mehest ka korduvalt varem ilma jäänud, kuid seekord on kaotus lõplik, kirjutab Entertainment Weekly.