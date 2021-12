Sarjas “Doctor Who” sai vastuse kümme aastat fänne painanud küsimus

Spoileri-hoiatus!

Tegevus toimub seriaali värskeimas, kolmeteistkümnenda doktori veetud hooajas alapealkirjaga “Dr Who: Flux”. “Fluxi” viimases osas toimub põhipahalase Azure’i ja 13. doktori (Jodie Whittaker) vahel vestlus, mis annab vaatajale olulist tagasiulatuvat infot. Nimelt väidab Azure end suutvat lugeda doktori mõtteid ja teadvat tema suurimat hirmu. Sarja kuuenda hooaja 11. osas seisab oma suurima hirmuga silmitsi Matt Smithi mängitud 11. doktor, kuid tema suurima hirmu objekt jäi vaatajale saladuseks, meenutab väljaanne Screen Rant.

Doktor teeb lahti ukse, mille taga on teadaolevalt tema suurim hirm, ja ütleb: “Loomulikult. Kes siis veel?”

“Fluxi” viimases osas väidab Azure, et doktori suurim hirm on teiste (olendite) hävitamine. “Sa tahad, et kõik jääksid ellu,” ütleb Azure doktorile. See läheb vastuollu Matt Smithi kehastatud doktori öelduga, või vähemalt paneb see otsima 11. doktori sõnadele uut tõlgendust.

Matt Smithi mängitud viimases osas ilmneb, et ta nägi kõnealuse ukse taga ajalõhet. Sellest võis järeldada, et ta kartis, mida ajalõhe võiks universumile kaasa tuua. “Fluxi” värskes osas aga tuleb välja, et doktori jaoks resoneeris ajalõhe hirmuga, et ta ei suuda elusid kaitsta.

Oma kuues osas on “Flux” varasema sündmuste käigu ja tõlgendusruumiga juba korduvalt vastuollu läinud ja paljud senised reeglid maatasa teinud. Seega pole Azure’i paljastus selles mõttes midagi uut.

Järjest uues kehastuses toimetava ajarändurist doktor Who tegijate tiim on koos peaosalist kehastava näitlejaga alates algusest, 1963. aastast korduvalt muutunud, viimasel ajal on uued loojad püüdnud ikka ja jälle juba ekraanil käinud asju tagantjärele muuta või uude valgusesse seada. Ka Jodie Whittakeri doktori-ajajärk pole selles osas erand. Tema ja Matt Smithi doktorid ongi laias laastus üsna erinevad, tõdeb Screen Rant.