Berliinis selgusid Euroopa filmiauhindade võitjad

TAMING THE GARDEN Šveits, Saksamaa, Gruusia (92 min)

MR BACHMANN AND HIS CLASS / HERR BACHMANN UND SEINE KLASSE Saksamaa (217 min)

THE WHALER BOY / KITOBOY Venemaa, Poola, Belgia (93 min)

THE PEOPLE UPSTAIRS / SENTIMENTAL Hispaania (82 min)

THE MORNING AFTER / BELLE FILLE Prantsusmaa (97 min)

THE HAND OF GOD / È STATA LA MANO DI DIO Itaalia (130 min)

THE FATHER Ühendkuningriik, Prantsusmaa (97 min)

COMPARTMENT NO. 6 / HYTTI NRO 6 Soome, Venemaa, Eesti, Saksamaa(106 min)

"Kupee nr 6" meespeaosatäitja Juri Borissov (Venemaa) nomineeriti Euroopa parima meesnäitleja auhinnale. Euroopa aasta meesnäitlejaks valiti Anthony Hopkins filmi eest "The Father".

THE MOST BEAUTIFUL BOY IN THE WORLD

Rootsi (94 min)

Euroopa parima täispika animafilmi nominendid:

EVEN MICE BELONG IN HEAVEN / MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Tšehhi, Prantsusmaa, Poola, Slovakkia (86 min)

FLEE / FLUGT

Taani, Prantsusmaa, Rootsi, Norra (90 min)

THE APE STAR / APSTJÄRNAN

Rootsi, Norra, Taani (74 min)

WHERE IS ANNE FRANK

Belgia, Luksemburg, Iisrael, Holland, Prantsusmaa (99 min)

WOLFWALKERS

Iirimaa, Luksemburg (103 min)

Auhinna võitis "Flee"

Euroopa parima lühifilmi nominendid:

BELLA

Kreeka (25 min)

DISPLACED / PA VEND

Kosovo (15 min)

EASTER EGGS

Belgia, Prantsusmaa, Holland (15 min)

IN FLOW OF WORDS

Holland (22 min)

MY UNCLE TUDOR / NANU TUDOR

Belgia, Portugal, Ungari, Moldova (20 min)

Auhinna võitis "My Uncle Tudor"

Euroopa parima režissööri nominendid:

RADU JUDE

Film: BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN / BABARDEALĂ CU BUCLUC SAU PORNO BALAMUC

JAS­MILA ŽBANIĆ

Film: QUO VADIS, AIDA?

FLORIAN ZELLER

Film: THE FATHER

PAOLO SORRENTINO

Film: THE HAND OF GOD / È STATA LA MANO DI DIO

JULIA DUCOURNAU

Film: TITANE

Euroopa parima naisnäitleja nominendid:

SEIDI HAARLA

COMPARTMENT NO. 6 / HYTTI NRO 6

CAREY MULLIGAN

PROMISING YOUNG WOMAN

JASNA ĐURIČIĆ

QUO VADIS, AIDA?

RENATE REINSVE

THE WORST PERSON IN THE WORLD / VERDENS VERSTE MENNESKE

AGATHE ROUSSELLE

TITANE

Auhinna võitis Jasna Đuričić.

Euroopa parima meesnäitleja nominendid:

JURI BORISSOV

COMPARTMENT NO. 6 / HYTTI NRO 6

FRANZ ROGOWSKI

GREAT FREEDOM / GROSSE FREIHEIT

ANTHONY HOPKINS

THE FATHER

TAHAR RAHIM

THE MAURITANIAN

VINCENT LINDON

TITANE

Auhinna võitis Anthony Hopkins.

Euroopa parima stsenaariumi autori nominendid:

RADU JUDE

BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN / BABARDEALĂ CU BUCLUC SAU PORNO BALAMUC

JAS­MILA ŽBANIĆ

QUO VADIS, AIDA?

FLORIAN ZELLER, CHRISTO­PHER HAMP­TON

THE FATHER

PAOLO SORRENTINO

THE HAND OF GOD / È STATA LA MANO DI DIO

ESKIL VOGT, JOACHIM TRIER

THE WORST PERSON IN THE WORLD / VERDENS VERSTE MENNESKE

Auhinna võitsid Florian Zeller ja Christopher Hampton "The Fatheri" eest.

Euroopa parima tudengifilmi nominendid:

APPLES / MILA

Kreeka, Poola, Sloveenia (90 min)