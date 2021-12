Täna selguvad Euroopa filmiauhindade võitjad, "Kupee nr 6" kandideerib parima filmi tiitlile

EVEN MICE BELONG IN HEAVEN / MYŠI PATŘÍ DO NEBE Tšehhi, Prantsusmaa, Poola, Slovakkia (86 min)

THE MOST BEAUTIFUL BOY IN THE WORLD Rootsi (94 min)

TAMING THE GARDEN Šveits, Saksamaa, Gruusia (92 min)

MR BACHMANN AND HIS CLASS / HERR BACHMANN UND SEINE KLASSE Saksamaa (217 min)

THE WHALER BOY / KITOBOY Venemaa, Poola, Belgia (93 min)

THE PEOPLE UPSTAIRS / SENTIMENTAL Hispaania (82 min)

THE MORNING AFTER / BELLE FILLE Prantsusmaa (97 min)

THE HAND OF GOD / È STATA LA MANO DI DIO Itaalia (130 min)

THE FATHER Ühendkuningriik, Prantsusmaa (97 min)

COMPARTMENT NO. 6 / HYTTI NRO 6 Soome, Venemaa, Eesti, Saksamaa(106 min)

FLEE / FLUGT

Taani, Prantsusmaa, Rootsi, Norra (90 min)

THE APE STAR / APSTJÄRNAN

Rootsi, Norra, Taani (74 min)

WHERE IS ANNE FRANK

Belgia, Luksemburg, Iisrael, Holland, Prantsusmaa (99 min)

WOLFWALKERS

Iirimaa, Luksemburg (103 min)

Euroopa parima lühifilmi nominendid:

BELLA

Kreeka (25 min)

DISPLACED / PA VEND

Kosovo (15 min)

EASTER EGGS

Belgia, Prantsusmaa, Holland (15 min)

IN FLOW OF WORDS

Holland (22 min)

MY UNCLE TUDOR / NANU TUDOR

Belgia, Portugal, Ungari, Moldova (20 min)

Euroopa parima režissööri nominendid:

RADU JUDE

Film: BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN / BABARDEALĂ CU BUCLUC SAU PORNO BALAMUC

JAS­MILA ŽBANIĆ

Film: QUO VADIS, AIDA?

FLORIAN ZELLER

Film: THE FATHER

PAOLO SORRENTINO

Film: THE HAND OF GOD / È STATA LA MANO DI DIO

JULIA DUCOURNAU

Film: TITANE

Euroopa parima naisnäitleja nominendid:

SEIDI HAARLA

COMPARTMENT NO. 6 / HYTTI NRO 6

CAREY MULLIGAN

PROMISING YOUNG WOMAN

JASNA ĐURIČIĆ

QUO VADIS, AIDA?

RENATE REINSVE

THE WORST PERSON IN THE WORLD / VERDENS VERSTE MENNESKE

AGATHE ROUSSELLE

TITANE

Euroopa parima meesnäitleja nominendid:

YURIY BORISOV

COMPARTMENT NO. 6 / HYTTI NRO 6

FRANZ ROGOWSKI

GREAT FREEDOM / GROSSE FREIHEIT

ANTHONY HOPKINS

THE FATHER

TAHAR RAHIM

THE MAURITANIAN

VINCENT LINDON

TITANE

Euroopa parima stsenaariumi autori nominendid:

RADU JUDE

BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN / BABARDEALĂ CU BUCLUC SAU PORNO BALAMUC

JAS­MILA ŽBANIĆ

QUO VADIS, AIDA?

FLORIAN ZELLER, CHRISTO­PHER HAMP­TON

THE FATHER

PAOLO SORRENTINO

THE HAND OF GOD / È STATA LA MANO DI DIO

ESKIL VOGT, JOACHIM TRIER

THE WORST PERSON IN THE WORLD / VERDENS VERSTE MENNESKE

Euroopa parima tudengifilmi nominendid:

APPLES / MILA

Kreeka, Poola, Sloveenia (90 min)

FLEE / FLUGT WINNER

Taani, Prantsusmaa, Rootsi, Norra (90 min)

GREAT FREEDOM / GROSSE FREIHEIT

Austria, Saksamaa (116 min)

HAPPENING / L'EVENEMENT

Prantsusmaa (100 min)

QUO VADIS, AIDA?

Bosnia-Herzegovina, Austria, Holland, Prantsusmaa, Poola, Norra, Saksa, Rumeenia, Türgi

(103 min)

Kupee nr 6

Tunnustatud Soome režissööri Juho Kuosmaneni Eesti stsenaristidega – Andris Feldmanise ja Livia Ulmaniga – kahasse kirjutatud „Kupee nr. 6“ viib vaataja südamlikule teekonnale läbi trööstitu talvise 90ndate Venemaa. Moskva ülikooli tudeng Laura (Seidi Haarla) pageb oma ummikusse jooksnud suhte eest rongiga Murmanskisse, et viia täide ammune unistus. Puupüsti täis rongis peab ta jagama kupeed lihtsa kaevuri Ljohaga (Juri Borissov). Laura ettekujutus reisist kui rahulikust eneseotsingust puruneb juba esimesel õhtul, mil tahumatu kupeekaaslane end purju joob. Konfliktist pole pääsu, ent peagi avastavad kupee number kuus asukad, et on oma üksilduses sarnasemad kui nad oleksid arvata osanud. Mõrkja huumoriga vürtsitatud kohtumine polaarjoone taha suunduvas rongis muudab nende mõlema maailmu jäädavalt.

Film valmis Soome, Eesti, Venemaa ja Saksamaa koostöös. Filmi peaprodutsent on Jussi Rantamäki (Aamu Film Company, Soome), kaastootjad on Riina Sildos (Amrion OÜ, Eesti), Natalia Drozd (CTB Film Company, Venemaa) ja Jamila Wenske (Achtung Panda! Media GmbH, Saksamaa).

„Kupee nr. 6“ võitis tänavuse Cannes’i filmifestivali Grand Prix’, järgnesid menukad linastused rahvusvahelistel filmifestivalidel, sh Torontos, São Paulos, Londonis, Karlovy Varys, Vancouveris, Busanis, Valladolidis, Jeruusalemmas, Helsingis, Zürichis ja mujal. Võitudest väärib esile tõstmist parima rahvusvahelise filmi preemia Jeruusalemma filmifestivalil ning Ida-Euroopa mõjukama Cottbusi filmifestivali publikupreemia. Film on esitatud ka võõrkeelse filmi Oscarile ning Briti indie-filmide BIFA auhinnapeol parima rahvusvahelise filmi preemiale.