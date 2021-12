Uuenduskuuri läbiv Forum Cinemas ootab kinokülastajaid tagasi hiljemalt aasta lõpus

"Selleks, et kino oleks võimalikult paljudele külastajatele turvaline, oleme võimaldanud klientidel soetada vahetult enne linastust COVIDi kiirtestid soodsama hinna eest. Selline lähenemine ja nüüdseks kahe aasta vanuse James Bondi filmi "007: Pole aega surra" linastus oli hea algus me sügisele ning andis kindlustunnet, et kinotööstusel on helge tulevik," ütleb Forum Cinemas tegevjuht Kristjan Kongo.