140. Kinoveebi Jututuba | Kas mokumentaalsarja "Munavere" kõlbab vaadata?

"Kinoveebi Jututuba" on taskuhääling, kus kino Artis programmijuht Ra Ragnar Novod, Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod ning kultuurikriitik Raiko Puust võtavad igal nädalal läbi uued filmid ja seriaalid ning ka olulisemad filmiuudised.

"Kinoveebi Jututoa" 140. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (Arcane, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Munavere, Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas jpm!)

Sisukord:

0:00 Kuulajate kommentaarid

14:35 Kuulajate mängu teise hooaja 8. osa võitja!

19:04 Osale kuulaja - ja pildimängus (teine hooaeg, 9.osa): "Kas tunned ära tuntud seriaalide/filmide teemalood/muusika ja kaadrid filmidest/seriaalidest?" Vasta kõik muusikapalad ja pildid õigesti ning võida auhindu! Vastused saata neljapäevaks, 17.12 kell 18:00 info@kinosaade.ee. Pildid leiad kinosaade.ee/kuulajamang-2/

28:39 Saatejuhtide kuulajamäng!

1:01:55 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud?

Raiko:

The Master of Ragnarok and Blesser of Einherjar

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Munavere

Kuroko's Basketball: Last Game

Conception: Please Give Birth to My Child!

The Ancient Magus' Bride

P*rsetäis lastefilme

Henryk:

Arcane (2021)

The Boy Who Harnessed the Wind (2019)

A Christmas Carol (2019)

Little Monsters (2019)

Die Hard (1988)

30 Days of Night (2007)

Robin Robin (2021)

Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas (2021)

Ragnar:

Arcane (2021)

The Boy Who Harnessed the Wind (2019)

A Christmas Carol (2019)

Little Monsters (2019)

Die Hard (1988) x2

King Arthur: Legend of the Sword (2017)

War for the Planet of the Apes (2017)

30 Days of Night (2007)

Robin Robin (2021)

Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas (2021)

2:50:53 Mida kinodes näha saab?

Kui sul tekkisid küsimused ja kommentaarid, siis saad need jätta meile siin: info@kinosaade.ee.

