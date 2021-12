VAATA | 5 head põhjust vaadata pühade ajal ära see film

See on hea film. Nii on arvanud mitmed Eestis ilmunud filmiarvustused, aga nii on arvanud ka paljud inimesed mujal maailmas, kel tänaseks on õnnestunud Tulilind ära vaadata. Jõulupühadele läheb film vastu kadestamisväärse IMDB reitinguga 7,5 palli. Aga väga paljudes riikides pole Tulilind veel kinodesse jõudnud ning maailma vaates oled Sa seega üks esimestest õnnelikest.

See on tõestisündinud lugu. Kas Sulle tundub ka, et need tõsielusündmuste põhjal jutustatud lood, on kuidagi natuke tähtsamad? Meile küll tundub nii ja ennekõike seepärast, et filmi vältel tabad end korduvalt mõttelt "oh, kas see oli tõesti PÄRISELT nii?"... Jah, just selliseid elusid on inimesed elanud ja nii see juhtuski, päriselt. Loe filmi kangelase Sergei lugu siit.

See on Eesti lugu. Enamus filmi sündmusi leiab aset Eestis, kuigi Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis ja suures osas veel ka nõukaaegses sõjaväebaasis, aga ikkagi Eestis. Äratundmisrõõmu pakuvad mitmed paigad üle Eesti ja ka mitmed tuntud Eesti näitlejad. Loomulikult ei tohi unustada, et ka teinud on selle filmi eestlane: Peeter Rebane, kellega pikem intervjuu ilmus hiljuti ajakirjas Anne & Stiil.

See on armastuse lugu. Kas keegi üldse teab kedagi, kes teaks kedagi, kes ei tahaks ühel pimedal talveõhtul soojas toas diivanil end mõnusalt teki sisse mässida ja vaadata ekraanilt mõnd ilusat armastuslugu? Tulilind pakub pinget ka põnevusfilmide austajaile ja autentset tagasivaadet ajaloohuvilistele, kuid ennekõike on see ikkagi lugu suurtest tunnetest. Sobib suurepäraselt vaatamiseks koos lähedaste inimeste ja suure kruusi aurava jõuluteega.

Heategu endale, sõbrale ja Eesti filmile. Praegu saad Tulilinnu siin ära vaadata vaid 5.99 € eest, kusjuures koduse teleri või arvutiekraani ette võib kokku koguda täpselt nii suure seltskonna, kui ise soovid, sest "kinopileti" hind sellest ei muutu. Mida rohkem inimesi selle filmi aga ära vaatab, seda kindlam on, et Eesti tegijad julgevad ja jaksavad ka tulevikus uusi filme teha.