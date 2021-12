Iltalehti: karjuv ebaõiglus! Miks Soomes jõuluõhtul televaatajatele "Visa hinge" ei näidata?

Iltalehti kirjutab, et tegu on suisa karjuva ebaõiglusega, mis põhjustab filmi tulihingeliste fännide seas pahameelt.

"John McClane, keda kehastas Bruce Willis, seikles meie jaoks tele-eetris veidi üle kuu aja tagasi ja enne seda suvel. Aga see pole ikka sama asi," viitab väljaanne, et vahepeal film programmis siiski vilksatab.

MTV3 poolt kosteti, et mõistetakse osade fännide tuska, ent McClane jõulupidu ei päästa. Selgitatakse, et filmi alles hiljuti näidati, oleks liigagi kordav see nüüd taas eetrisse paisata. Märgitakse, et linateoseid lisatakse programmi mitmel erineval alusel, jõulude aspekt on vaid üks neist.