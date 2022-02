KINO EKSKLUSIIV | Suurejooneline erilinastus kodumaise filmiga „Soo“

Kino Eksklusiiv on kord kuus Coca-Cola Plazas toimuv tõeline kinosündmuste lipulaev. Filmivalik on suunatud pigem täiskasvanutele ning selleks on alati valitud antud kuu potentsiaalne „blockbuster“. Sündmusele lisab väärtust kingitused ja üllatused külalistele ning loomulikult suur auhinnaloos kinosaalis enne filmi algust. Enne seansi algust jooksevad kinoekraanil kõige ägedamate uute filmide treilerid.