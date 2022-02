FILMIGURU | Vinge erilinastus Oscarite suursoosikuga "King Richard: kasvatades tšempioneid"

Filmiguru on Coca-Cola Plazas kord kuus toimuv kinosündmuste sari, kus kohtuvad aktiivsed filmihuvilised, et vaadata ära kõige uuem kassahitt, mis hetkel kinodesse jõudmas on! Külalisi ootavad üllatused ja enne filmi algust toimub suur auhinnaloos. Igakuine filmivalik on selline, mis kõnetab noori, nooremeelseid ning huumorit ja action-it hindavat filmisõpra. Enne seansi algust jooksevad kinoekraanil kõige ägedamate uute filmide treilerid.