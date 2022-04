Mai kinoklassika on James Cameroni 1986. aasta legendaarne ulmeõudusmärul "Tulnukad"

Rahvas, on aeg tõusta ja särada! Teie ees on üks kõigi aegade paremaid järjelugusid.

Filmi "Tulnukad" maailma esilinastus toimus 1986. aasta 14. juulil USA-s.

NB! Filmi näidatakse inglise keeles ja subtiitriteta.

KINOKLASSIKA sündmustesarja raames näidatavad filmid on kõik digitaalselt taastatud. Minimaalselt 2K resolutsiooni ja kvaliteetse 5.1 heliga.

"Tulnukad"



Ellen Ripley (Sigourney Weaver) on pärast üliohtliku tulnukaga esimest korda kokku puutumist veetnud ligi 60 aastat sügavas hüperunes, kuni ta lõpuks leitakse ja üles äratatakse. Tema suureks õuduseks avastab ta, et inimesed on juba jõudnud osalt koloniseerida sellesama planeedi, kus Ripley ja tema hukka saanud meeskond saatusliku tulnukaga esimest korda kokku puutusid. Kui selgub, et igasugune kontakt planeedil asuva kolooniaga on kadunud, kardab Ripley kõige hullemat.



Nüüd on Ripleyl taas aeg relvad haarata ning üheskoos Hicksi (Michael Biehn) ja tema tormiliste sõduritega suunduda tagasi planeedile, kust kõik alguse sai. Kui Sir Ridley Scotti lavastatud esimene film "Tulnukas" oli pigem kannatlik ja pingeline õudusfilm, siis James Cameroni "Tulnukad" on tulvil mõnusat huumorit, pöörast märulit ja koletuslikku õudust.